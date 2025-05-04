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Dünya
AA 04.05.2025 13:09

Port Sudan'daki hava üssü dronlarla hedef alındı

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin doğusundaki geçici idari başkent konumunda bulunan Port Sudan şehrindeki bir hava üssünü dronlarla hedef aldığını açıkladı.

Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı açıklamada, "Bu sabah, 4 Mayıs 2025'te, düşman (HDK) intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü'nü, bir depoyu ve Port Sudan'daki bazı sivil tesisleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dronların çoğunu uçaksavarlarla düşürmeyi başardıklarını belirten Abdullah, can kaybının yaşanmadığını, bazı dronların sınırlı hasara yol açtığını ve patlamalara neden olduğunu ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, saldırıların ardından Port Sudan Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri askıya alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı çevresinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

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Port Sudan'daki hava üssü dronlarla hedef alındı
Port Sudan'daki hava üssü dronlarla hedef alındı
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