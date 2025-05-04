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Dünya
AA 04.05.2025 10:14

Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
[Fotoğraf: Sosyal medya]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildi.

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği aktarıldı.

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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