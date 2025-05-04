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Dünya
AA 04.05.2025 06:37

Katil İsrail, hapishaneleri "işkence" alanları olarak kullanıyor

İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli, gördükleri kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal sebebiyle yavaş yavaş ölüyor.

Katil İsrail, hapishaneleri "işkence" alanları olarak kullanıyor

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Avrupa Filistinli Esirleri Destekleme İttifakı" konferansında, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

İsrail hapishanelerinin, Filistinli tutuklular için işkence alanlarına dönüştüğünü ifade eden Zeğari, serbest bırakılan tutukluların ifadeleri ve avukatların gerçekleştirdiği ziyaretlerden çıkan sonuçların, tutukluların benzeri görülmemiş işkencelere, açlığa, tıbbi ihmale, tecavüz dahil cinsel istismara maruz kaldıklarını belgelediğini söyledi.

Soykırımcı İsrail'in işkenceci yüzü
Soykırımcı İsrail'in işkenceci yüzü

Zeğari, tutuklular arasında salgın hastalıkların yayıldığına ve tedaviden de mahrum bırakıldıklarına işaret ederek, bunun Gazze'deki soykırımın başından bu yana onlarca tutuklunun ölümüne neden olduğunu dile getirdi.

"Hapishanelerdeki binlerce Filistinli, zikrettiğimiz bu suçlardan ve tutukluları fiziksel ve psikolojik olarak yıpratma politikaları sebebiyle yavaş yavaş ölüyor" ifadesini kullanan Zeğari, uluslararası hukuk sistemini üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve İsrail'in "vahşi" sistemi karşısındaki eylemsizlik halinden çıkmaya çağırdı.

Filistinli mahkum TRT Haber'e anlattı: İsrail cezaevlerinde işkence var
Filistinli mahkum TRT Haber'e anlattı: İsrail cezaevlerinde işkence var

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