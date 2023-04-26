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Dünya
AA 26.04.2023 12:02

Poroşenko'dan Avrupa ülkelerine Ukrayna tahılına ithalat yasağı tepkisi

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'dan tahıl ve gıda ürünleri ithalatını yasaklamaları nedeniyle Avrupa Birliği'nin eski Doğu Bloku üyelerine tepki gösterdi.

Poroşenko'dan Avrupa ülkelerine Ukrayna tahılına ithalat yasağı tepkisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Polonya'nın Katowice kentinde katıldığı bir toplantının ardından konuşan Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklama kararlarını eleştirerek "Gelin, güvenlikle ilgili konularda oyun oynamayalım. Bu çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Ukrayna tahılı konusundaki yaklaşımının çok açık olduğunu belirten ve tüm ülkeleri buna uymaya çağıran Poroşenko, "Polonyalı çiftçilerin kayıpları telafi edilebilir. Ancak gelin, Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatını sınırlamayalım." ifadelerini kullandı.

Poroşenko, "Ukrayna'nın AB'deki komşularının, tahıl krizinin devam ettiği bir dönemde, Kiev yanlısı dayanışmayı baltalamaya karşı dikkatli olması gerektiğini" vurguladı.

"Ukrayna'nın güvenliğini ancak NATO üyeliği garanti altına alacak"

Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine de değinen eski Devlet Başkanı Poroşenko, "Ancak Ukrayna NATO'ya katıldığında savaş sona erecek ve bu da ülkenin uzun vadeli güvenliği garanti altına alınacak." iddiasında bulundu.

Poroşenko ayrıca Polonya, Almanya, Fransa ve Rusya dahil olmak üzere tüm kıtanın "Putin'den arındırılması" gerektiğini vurguladı.

Özgü ve demokratik bir dünyanın ve Avrupa'nın galip gelmesi gerektiğini ifade eden Poroşenko, bunun için Avrupa'nın Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteğinin hızlandırılmasının önemine işaret etti.

Poroşenko, Ukrayna'nın bu savaşı, "hızlandırılmış ve yoğun silah desteği" olmadan kazanamayacağını belirtti.

Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu
Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasıyla önemli miktarda Ukrayna tahıl ve gıda ürünü Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Bu durumdan özellikle bölge ülkelerindeki yerel üreticiler şikayetçi oluyordu.

Polonya ve Macaristan'da çiftçiler uzun süredir Ukrayna’dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini istiyordu. Özellikle Polonya'da çiftçiler bu konuda sıklıkla protestolar düzenliyordu.

İki ülke geçen haftalarda, Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici olarak yasak uygulanması kararı almıştı. Polonya, söz konusu ürünlerin transit geçişine de izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Ukrayna tahılının girişine yasak getiren ülkeler kervanına, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan da dahil olmuştu.

AB Komisyonu, söz konusu ülkelerin Ukrayna'dan tahıl ve gıda ürünleri ithalatını yasaklama kararlarının, ticaret politikasının AB'nin yetkisinde olduğu gerekçesiyle kabul edilemeyeceğini vurgulamıştı.

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