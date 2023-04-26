Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 11:55

Sudan'da Beşir dönemi liderlerinden Ahmed Harun hapisten çıktığını açıkladı

Sudan'da Aralık 2018'de başlayan rejim karşıtı gösteriler ve 11 Nisan 2019'daki askeri müdahale ile son bulan Ömer el-Beşir rejimi liderlerinden Ahmed Harun, "koşulların kötüleşmesi, su ve ekmek sıkıntısı, elektrik kesintisi sonrası kendilerini korumak için" cezaevinden çıktığını açıkladı.

Sudan'da Beşir dönemi liderlerinden Ahmed Harun hapisten çıktığını açıkladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Yerel basında, Beşir'in partisi olan Ulusal Kongre Partisi'nin devrilmeden önceki son genel başkanı olan Harun'a atfedilen ve "tutuklanan parti liderleri adına konuştuğunu" söylediği bir ses kaydı yayınlandı.

Harun, kayıtta, "Ulusal Kongre Partisi'nin tutuklu liderleri, Kober Hapishanesi'ndeki durumunun kötüleşmesi, güvenlik, su, elektrik ve ekmek eksikliği nedeniyle hapishaneden çıktı." dedi.

Devlet kurumlarının meşguliyeti ve cezaevinin boşalması nedeniyle küçük bir gardiyan gücü ile başka bir yere gittiklerini aktaran Harun, "Mevcut duruma göre kendimizi korumaya karar verdik. Yargı makamı, yetkilerini kullanabildiği her an yargı önüne çıkmaya hazırız çünkü konumumuzun sağlamlığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) istenen Harun, "Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi"nin kararıyla kapatılan partisinin üyelerini ve Sudan halkını "orduyu desteklemeye" çağırdı.

"Cezaevi polisi, mahkumları serbest bırakmak zorunda kaldı"

Sudan ordusundan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Bazı cezaevleri, önceki günlerde isyancı milislerin Umdurman'daki el-Huda, Soba ve Kadın cezaevlerine baskın düzenlemesi ve bazı polis çalışanlarını öldürdükten, yaraladıktan sonra cezaevi polisi, mahkumları serbest bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca başkent Hartum'un genelinde su, elektrik ve iaşe hizmetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle Kober Hapishanesi yönetiminin tutuklularını serbest bırakması, diğer eyaletlere de sirayet etmesinden ve asayiş ve sükuneti tehdit etmesinden korkuyoruz."

Beşir, 2019’da Kober Hapishanesi'ne nakledilmişti

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, "1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal" suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Beşir, 17 Nisan 2019’da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kober Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
İtalya'da insan kaçakçılığına yardımdan 25 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi silahlı saldırıda öldü
12:26
Sudan ordusu, devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in hastanede olduğunu duyurdu
12:11
ABD'de işkenceyle çocuğunu öldüren anne ve erkek arkadaşına müebbet hapis
12:15
Moskova'da dron düştü
12:07
Poroşenko'dan Avrupa ülkelerine Ukrayna tahılına ithalat yasağı tepkisi
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek
Hattuşa'da doğa ilkbaharla yeniden canlandı
Hattuşa'da doğa ilkbaharla yeniden canlandı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ