Sudan'da Beşir dönemi liderlerinden Ahmed Harun hapisten çıktığını açıkladı

Yerel basında, Beşir'in partisi olan Ulusal Kongre Partisi'nin devrilmeden önceki son genel başkanı olan Harun'a atfedilen ve "tutuklanan parti liderleri adına konuştuğunu" söylediği bir ses kaydı yayınlandı.

Harun, kayıtta, "Ulusal Kongre Partisi'nin tutuklu liderleri, Kober Hapishanesi'ndeki durumunun kötüleşmesi, güvenlik, su, elektrik ve ekmek eksikliği nedeniyle hapishaneden çıktı." dedi.

Devlet kurumlarının meşguliyeti ve cezaevinin boşalması nedeniyle küçük bir gardiyan gücü ile başka bir yere gittiklerini aktaran Harun, "Mevcut duruma göre kendimizi korumaya karar verdik. Yargı makamı, yetkilerini kullanabildiği her an yargı önüne çıkmaya hazırız çünkü konumumuzun sağlamlığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) istenen Harun, "Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi"nin kararıyla kapatılan partisinin üyelerini ve Sudan halkını "orduyu desteklemeye" çağırdı.

"Cezaevi polisi, mahkumları serbest bırakmak zorunda kaldı"

Sudan ordusundan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Bazı cezaevleri, önceki günlerde isyancı milislerin Umdurman'daki el-Huda, Soba ve Kadın cezaevlerine baskın düzenlemesi ve bazı polis çalışanlarını öldürdükten, yaraladıktan sonra cezaevi polisi, mahkumları serbest bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca başkent Hartum'un genelinde su, elektrik ve iaşe hizmetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle Kober Hapishanesi yönetiminin tutuklularını serbest bırakması, diğer eyaletlere de sirayet etmesinden ve asayiş ve sükuneti tehdit etmesinden korkuyoruz."

Beşir, 2019’da Kober Hapishanesi'ne nakledilmişti

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, "1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal" suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Beşir, 17 Nisan 2019’da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kober Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.