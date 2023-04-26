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Dünya
AA 26.04.2023 11:56

İtalya'da insan kaçakçılığına yardımdan 25 şüpheli gözaltına alındı

İtalya'da polis, düzenlediği operasyonla yasa dışı göçe yardım ve yataklık suçlamasıyla 25 zanlıyı gözaltına aldı.

İtalya'da insan kaçakçılığına yardımdan 25 şüpheli gözaltına alındı

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Katanya Emniyet Müdürlüğü Mafya ile Mücadele ekiplerinin, çoğunluğu Gine ve Fildişililerden oluşan 25 şüpheliyi, bir süre takip ettikten sonra bugün yakaladığı bildirildi.

Haberde, söz konusu kişilerin, Afrika'dan İtalya'ya ve buradan da diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yolcuklarını organize etme ve yönetmede görev alma suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, insan kaçakçılarına yönelik operasyonun, Katanya Emniyetince İtalya'nın kuzeyine giderken durdurulan otobüsteki, reşit olmayan bir göçmenin ifadesine dayandığı kaydedildi.

Diğer yandan, Afrika'dan İtalya'ya yönelik düzensiz göç akını da sürüyor. Gece boyunca 8 ayrı botta toplam 402 düzensiz göçmen daha Afrika'dan İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaştı.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde, deniz yoluyla gelen göçmen sayısı 36 bin 610 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 9 bin 89 idi.

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