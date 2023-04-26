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Dünya
AA 26.04.2023 11:42

Afrika turuna çıkan Faslı iki bisikletçiden bir aydır haber alınamıyor

Afrika turunda kaybolan Faslı iki bisikletçinin yakınları, yaklaşık bir aydır haber alınamayan gezginlerin bulunması için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Afrika turuna çıkan Faslı iki bisikletçiden bir aydır haber alınamıyor

Sus-Massa Bisiklet Yolcuları Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Burkina Faso'da olduğu bilinen Faslı bisikletçiler Abdurrahman es-Serhani ve İdris Fitihi'den bir aydır haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, "(Fas) Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurt Dışında Yaşayan Faslılar Bakanlığından Burkina Faso'ya bir arama yazısı göndermesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afrika turuna çıkan Faslı bisiklet gezginlerinin "sağ salim ülkelerine dönmesi" temenni edilirken, sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda çağrı da yapıldı.

Faslı bisikletçilerden İdris Fitihi, 29 Mart'ta Facebook hesabından paylaştığı videoda Fildişi Sahili'nden Burkina Faso'ya geçeceğini söylemişti.

Fas resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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