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Dünya
AA 26.04.2023 11:25

ABD ziyaretine başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon NASA tesisini ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait tesisi ziyaret etti.

ABD ziyaretine başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon NASA tesisini ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]

Harris ve Yoon, iki ülke arasında uzay iletişimi ve seyrüsefer alanında işbirliğine ilişkin ortak bildiri imzaladıktan ve NASA'da çalışan bilim insanlarından uzay araştırmaları ve iklim krizine dair brifingler aldıktan sonra NASA'ya ait Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ni ziyaret etti.

Harris, tesiste Yoon ile yaptığı ortak açıklamada, "(Güney Kore ile) İttifakımız, günümüzün en önemli ve acil sorunlarıyla mücadele konusunda örnek teşkil ediyor." dedi.

Yoon da imzalanan ortak bildirinin "iki müttefik arasındaki uzay işbirliğini bir sonraki aşamaya taşımak için sıçrama tahtası işlevi göreceğini" belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un 6 günlük ziyaretinin siyasi işbirliğinin yanı sıra uzay ve ticaret konularında da somut sonuçlar üretmesi bekleniyor.

Resmi ziyaret başlamadan önce Güney Kore ve ABD şirketleri büyük bir anlaşma imzaladı. General Motors ile Güney Kore'den Samsung SDI, ABD'de 3 milyar dolarlık yeni bir elektrikli araç pili tesisi kurma planlarını duyurdu.

Biden ile Yoon ortak basın toplantısı düzenleyecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Yoon Suk-yeol dün ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında, 1950-1953 yıllarındaki savaşta hayatını kaybeden Koreli ve Amerikalı askerleri anmak üzere Washington'daki Kore Savaşı Gazileri Anıtı'na çelenk bırakmıştı.

Hint-Pasifik'teki işbirliklerini artırmayı hedefleyen Biden ile Yoon, bugün ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Liderlerin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, ekonomi, enerji, siber güvenlik, genişletilmiş caydırıcılık gibi konularda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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