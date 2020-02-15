56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Pompeo, ABD'nin 'küresel' rolüne dikkat çekerek Batı'nın değer ve ideallerinin hala geçerli olduğunu söyledi.

Çin, Rusya ve İran'ın faaliyetlerine vurgu yapan Pompeo, bu ülkeler için, "Huawei ve diğer Çin destekli teknoloji firmaları, Çin istihbaratının Truva atlarıdır.", "Rusya'nın dezenformasyon kampanyaları vatandaşlarımızı birbirine düşürmeyi amaçlıyor.", "İran'ın siber saldırıları Orta Doğu'daki bilgisayar ağlarının baş belası" ifadelerini kullandı.