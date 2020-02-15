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Pompeo: Huawei, Çin istihbaratının Truva atı
[ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo | Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei ve Çin destekli diğer teknoloji şirketlerinin, Çin istihbaratının 'Truva atları' olduğunu söyledi.
56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Pompeo, ABD'nin 'küresel' rolüne dikkat çekerek Batı'nın değer ve ideallerinin hala geçerli olduğunu söyledi.
Çin, Rusya ve İran'ın faaliyetlerine vurgu yapan Pompeo, bu ülkeler için, "Huawei ve diğer Çin destekli teknoloji firmaları, Çin istihbaratının Truva atlarıdır.", "Rusya'nın dezenformasyon kampanyaları vatandaşlarımızı birbirine düşürmeyi amaçlıyor.", "İran'ın siber saldırıları Orta Doğu'daki bilgisayar ağlarının baş belası" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:31
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