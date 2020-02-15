Olay, saat 05.00 sularında meydana geldi.

"Ateştopu" olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya'da en az 4 tane "ateştopu" olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi.

IMO tarafından Singapur ve Malezya'da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.