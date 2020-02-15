Haber Giriş: Kaynak: DHA
Malezya'da meteorun düşüşü anbean görüntülendi
Johor Bahru şehrinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 05.00 sularında meydana geldi.
"Ateştopu" olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: DHA]
Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya'da en az 4 tane "ateştopu" olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi.
IMO tarafından Singapur ve Malezya'da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.
Etiketler: meteor düşmesi meteor Malezya johor bahru güvenlik kamerasıSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:44
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