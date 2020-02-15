ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Diamond Princess gemisinde bulunan Amerikan vatandaşlarının yarın charter uçak ile tahliye edileceği kaydedildi.

Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan gemide 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu biliniyor.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, kronik hastalığı bulunan yaşlı yolcuların, virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiden daha erken ayrılmalarına izin verileceğini belirtmişti.