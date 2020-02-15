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Japonya'da karantinada tutulan gemideki ABD vatandaşları tahliye edilecek
[Koronavirüs vakaları nedeniyle karantinada tutulan Princess Diamond | Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle karantinada tutulan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki ABD vatandaşlarının tahliye edileceği bildirildi.
ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Diamond Princess gemisinde bulunan Amerikan vatandaşlarının yarın charter uçak ile tahliye edileceği kaydedildi.
Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan gemide 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu biliniyor.
Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, kronik hastalığı bulunan yaşlı yolcuların, virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiden daha erken ayrılmalarına izin verileceğini belirtmişti.
Etiketler: Diamond Princess yokohama limanı koronavirüsSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:15
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