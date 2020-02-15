Gang, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının ülke ekonomisine etkisinin kısa vadeli olacağına dikkat çeken Gang, 'bastırılmış' tüketici talebinin yeniden artacağını ve Çin ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlanacağını söyledi.

Çin'in ekonomik büyüme oranının değişmeyeceğini belirten Gang, bazı ülkelerin seyahat ve ticaret kısıtlamaları uygulayarak 'aşırı tepki' verdiğini ifade etti.

Ölü sayısı bin 500'ü geçti

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 526'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı iste 67 bini aşmış durumda.