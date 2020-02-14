Yeni tip koronavirüs; bilinen ilk ismiyle “2019-nCoV” ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tabiriyle “Covid-19”, dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Virüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500’e yaklaşırken toplam vaka sayısı 60 bini aşmış durumda.

Salgının menşei Wuhan kenti karantinada, Çin’in birçok bölgesinde ise panik havası hakim.

[Çin'de vatandaşlar koronavirüse karşı kişisel tedbirlerini almakla yükümlü. | Fotoğraf: AFP]

Çin’in vatandaşlarına karşı sert tedbirler aldığına ilişkin iddiaları ve salgının halihazırdaki seyrini Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li’ye sorduk.

"Ölüm oranı SARS ve H1N1'den düşük"

“Aslında bilgilerin şeffaflıkla paylaşılması, paniği gidermenin en iyi yoludur. Yeni tip koronavirüs salgınındaki ölüm oranına bakarsanız, 2003 yılındaki SARS ve 2009 yılında ABD’de görülen H1N1 salgınlarındaki oranlardan çok daha düşük olduğunu görürsünüz. Hatta Çin’in Hubey eyaleti haricindeki ölüm oranı, normal bir grip salgınınkinden yalnızca biraz daha yüksek.

Vatandaşlar arasındaki paniğin sebebi ise bu virüs hakkında bilinmeyen çok şeyin olması. Bu yüzden, şeffaf olmamız, hem mücadelemize destek olacak hem de paniği gidermeye yarayacak.”

[Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li | Fotoğraf: TRT Haber]

"Yayılmasını engellemek istiyorsanız en sıkı tedbirleri almalısınız"

“Sosyal medya platformlarında paylaşılan iddia veya görüntülerin hepsini teker teker bulup, gerçek olup olmadıklarını görmek için zamanımız yok. Sadece şu iki şeyi biliyoruz; birincisi, salgının yayılmasını engellemek istiyorsanız mutlaka en sıkı kontrol tedbirlerini almalısınız. İkincisi, vatandaşlarımızın çoğu Çin hükümetinin aldığı bu tür tedbirleri çok iyi şekilde anlayabiliyor, bu yüzden hükümetimizle eşgüdüm sağlayabiliyor.”

[Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bir Wuhanlı yerde yatıyor. | Fotoğraf: AFP]

“Siz de bunu anlayışla karşılardınız”

“Vatandaşlarımız biliyorlar ki, 2 hafta ya da biraz daha uzun bir süre sıkı şekilde kontrol altında tutulsalar bile bunun (olumlu) etkilerini görmeye başlayacaklar. Bence, onların yerinde olsaydınız siz de bunu anlayışla karşılardınız.”

“Türk hükümetine ve halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz”

"Daha önce Türk hükümeti Çin’e bir uçakla sağlık malzemesi bağışladı. Bugün de 2’nci parti yardım Çin’e ulaştı. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan da daha önce devlet başkanımız sayın Cinping’e bir taziye mektubu göndererek Çin halkı ve hükümetine olan desteğini teyit etti."

[TİKA'nın hazırladığı tıbbi malzemeler Çin'e gönderildi. | Fotoğraf: AA]

“Birçok Türk firması da Çin’e malzeme yardımında bulundu. Bu yüzden Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye dahil diğer ülkelerle birlikte, “aynı gemide nehri geçme” ruhuyla bu salgını yeneceğimizi umuyoruz.”

“Taburcu oranı yüzde 11’e ulaştı”

Koronavirüs tedavisinde kullanılacak birkaç ilacın test aşamasında olduğunu söyleyen Büyükelçi Li, “Hastalarımızı tedavi ederek taburcu etme oranımız yüzde 11’e ulaştı” ifadesini kullandı.