Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmek için Pakistan'da bulunan Emine Erdoğan, İslamabad'daki Faisal Maarif Okuluna gelişinde, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve okul yönetimi tarafından karşılandı.

[Fotoğraf: AA]

"Pakistanlı evlatlarımız için Türkiye ikinci bir vatandır"

Emine Erdoğan, Pakistan ve Türkiye'nin tarih boyunca büyük fedakarlıklara imza attığını hatırlatarak, iki milletin ortak kültür ve maneviyatın havzasından beslendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Dünyanın birçok yerinde gençlere eğitim veren maarif okullarının, insanlığın ortak mirası olan Anadolu irfanını kendine katmış, evrensel insanlar yetiştirmeyi amaçladığını belirten Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye, son yıllarda artan üniversite sayısı ve sağladığı kaliteli eğitim ile en çok yabancı öğrenci ağırlayan ülkelerden biri haline geldi. 2023 hedeflerimizden biri, 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Elbette Pakistanlı evlatlarımız için Türkiye yabancı bir ülke değil, ikinci bir vatandır. O nedenle ben sizleri yüksek öğreniminiz için Türkiye'ye davet ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Pakistan'da 5 ayrı bölgede 12 bin 500 öğrenciye eğitim veriliyor

Emine Erdoğan, Pakistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı yetkililerine de teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan da eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Maarif Vakfınca, Pakistan'ın başkenti İslamabad dahil 5 ayrı bölgesindeki 10 şehirde, 27 kampüs ve 38 okul binasında, 12 bin 500 öğrenciye eğitim veriliyor.