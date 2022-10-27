Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
[Fotograf: AA]
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı.
Blaszczak, Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir videoyu yayımladı.
Nadlatują... pic.twitter.com/lO3u0hQkZV— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 27, 2022
Söz konusu paylaşımı alıntılayarak yeniden paylaşan Polonya Savunma Bakanlığı ise, "Beklemede kalın" notunu düştü.
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