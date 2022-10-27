Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiliz mobilya şirketi iflasın eşiğinde
İngiltere'nin önde gelen mobilya şirketlerinden Made.com, finansal olarak kurtarılması için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni ürün siparişlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, mali dar boğazda olan Made.com'un satışı için yapılan son görüşmenin başarısızlıkla sonuçlandığı, yakın zamanda ek finansman bulunamaması halinde şirketin iflas ilan etmek zorunda kalabileceği belirtildi
Şirketten Londra Borsası'na (LSE) yapılan açıklamada da Made.com'un, bugün itibarıyla müşterilerinin yeni siparişlerini geçici olarak durdurduğu bildirildi.
Açıklamada, "Şirketin alacaklıları için mevcut değerinin korunması amacıyla yönetim kurulu tarafından müşterilerin yeni siparişlerinin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." denildi.
Etiketler: İngiltere
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