Polonya Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren yürürlüğe giren ve 2022 yılı ocak ayı sonuna kadar geçerli olacak yeni salgın önlemlerini duyurdu.

Bu çervevede Schengen bölgesi ve AB dışından Polonya'ya gelecek yolcuların, 24 saat öncesinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Negatif test sonucu ibraz etmeyenlerin, 14 gün zorunlu karantinaya alınacağı belirtilirken, aşı kartı olan yolcuların da negatif PCR testi sonucunu yetkililere göstermeleri istenecek.

Öğrenciler uygulamadan muaf

Polonya'da eğitim amaçlı bulunan öğrenci ve velilerin bu uygulamadan muaf tutulduğu açıklandı.

COVID-19 salgınında 4. dalganın yaşanmaya başladığı Polonya'da son 24 saatte 699 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede COVID-19 hastalarının çoğunluğunun aşısız olduğu vurgulandı.

Bu arada merkezi Macaristan'da bulunan havayolu şirketi Wizz Air, ocak ayından itibaren Polonya'da 36 rotada gerçekleştirdikleri uçuşları düşük aşılanmadan dolayı askıya alacağını duyurdu.



