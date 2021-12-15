Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile katıldığı, ülke bağımsızlığının 30. yılı vesilesiyle düzenlenen törende konuştu.

30 yıl önce babalarının hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Tokayev, "Yeni Kazak devletini kurarak, tüm dünyaya bağımsızlığımızı duyurduk" ifadesini kullandı.

Tokayev, Bağımsızlık Günü’nün halkının yüzyıllardır kendi devleti için verdiği mücadelenin tacı olduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Modernleşmeye devam edeceğiz"

Egemen bir devlet olarak kurulduklarından bu yana ekonomiden kültüre her alanda gelişme kaydettiklerinin altını çizen Tokayev, şimdi ise yeni küresel ve bölgesel zorluklar karşısında bu çabaları ikiye katlama zamanı olduğunu söyledi.

Tokayev, ülkesinin yeni 10 yıllık bir sürece giriş yaptığına işaret etti.

“Siyasi alanda modernleşmeye devam edeceğiz. Ekonomiyi yeni teknoloji ve yapay zeka alanlarına göre hızla geliştirmeyi hedefliyoruz. Çevreyi iyileştirmek, önümüzdeki 10 yılda kamu politikamızın önceliği olacak."

Tören, ülkenin önemli sanatçılarının sahne aldığı konser programıyla sona erdi.