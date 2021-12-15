Avrupa Parlamentosunun önündeki Lüksemburg Meydanında toplanan kalabalık, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıdı.

Kalabalık, Karabağ zaferiyle ilgili, "Bu bizim ortak zaferimiz", "Karabağ Azerbaycan'dır", "Allah Ermeni teröristlerden bizi kurtaranlardan razı olsun","Allah Türk milletini her zaman korusun", "Azerbaycan ve Türkiye her zaman kardeştir ve bir yerdedir" sloganları attı.

Azerbaycan-Belçika Dostluk Cemiyeti Başkanı Ayhan Demirci, gösterinin Aliyev'in muhataplarıyla Ermeni güçlerin son dönemde artan sınır ihlalleri ve taciz ateşleri, bölge güvenliği gibi konuları görüşmek üzere toplantıda olduğu saatlerde kendisine desteklerini göstermeyi amaçladığını söyledi.

Üçlü görüşme gerçekleşti

Aliyev, dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme yapmış, iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demir yolu hatları konusunda mutabakata varılmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve AB üyesi ülkelerin Doğu Ortaklığı kapsamındaki zirve toplantısı sürüyor.