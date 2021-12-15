Joe Biden yönetimi, suikasta ilişkin 1500 yeni belgeyi Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin (NARA) internet sitesinde erişime açtı.

Yayımlanan belgelerin çoğunluğu, John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald'la ilgili.

Araştırmacılar gizli kalan belgelerden memnun değil

Suikasta ilişkin 10 binden fazla belgenin hala tamamen yayımlanmamış olması, suikastı araştıranlar ile federal yönetim arasında gerginliğe sebep oluyor.

Birçok araştırmacı, yayımlanan belgelerin suikasta ilişkin yeni bir ipucu vermediğini ve hala muğlakta olan konulara ışık tutmadığını savunuyor.

Araştırmacılar, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer ulusal güvenlik kurumlarının, kongre kararına rağmen olaya ilişkin belgelerin yayımlanmasına engel olduğunu iddia ediyor.

Kennedy suikastı ve açıklanan belgeler

ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te seçim çalışmaları için gittiği Teksas’ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald’ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı.

Soruşturmanın eksik olduğu iddia edilmiş ve kongrede kurulan bir komisyon, suikastın komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikasta ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017'de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.