Avrupa Birliği - Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 AB ülkesinin liderleri ve Doğu Ortaklığı üyesi 5 ülkenin cumhurbaşkanları veya başbakanları katılıyor.

Daha önce Doğu Ortaklığı içinde bulunan Belarus, AB ile arasındaki sorunlar nedeniyle üyeliğini askıya aldığı için zirvede yer almıyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin gündeme gelmesi beklenen zirvede, AB'nin 5 ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendiriliyor.

2,3 milyar euroluk bölgesel ekonomik yatırım planına yeşil ışık

AB yönetiminin, zirvede Doğu Ortaklığı ülkelerine siyasi, ekonomik ve yargısal reformları hızlandırma çağrısı yapması bekleniyor. AB'nin 5 ülkeye yönelik 2,3 milyar euroluk yeni bir bölgesel ekonomik yatırım planına yeşil ışık yakılacağı öngörülüyor.

AB yetkilileri, AB Komisyonunun temmuz ayında önerdiği 2,3 milyar euroluk yatırım planı içinde hangi ülkeye ne kadar yatırım yapılacağının, ülkelerin yapısal reformlarda ne kadar ilerleyeceği ve nasıl projeler sunacağına bağlı olarak belirleneceğini ifade ediyor.