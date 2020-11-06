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Polonya’da günlük vaka sayısı 27 bini geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Polonya’da son 24 saatte 27 bin 86 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Ülkede toplam vaka sayısı 493 bin 765’e ulaştı.
Polonya’da son 24 saatte 27 bin 86 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 493 bin 765’e yükseldi.
Ülkede 445 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 7 bin 287’ye ulaştığı açıklandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 14:59
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