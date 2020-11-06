Polonya’da son 24 saatte 27 bin 86 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 493 bin 765’e yükseldi.

Ülkede 445 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 7 bin 287’ye ulaştığı açıklandı.

