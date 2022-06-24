Polonya, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile imzaladığı kredi anlaşmasıyla ülke sınırları içerisinde bulunan Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 450 milyon euro kredi aldı.

Dört aydır devam Rusya-Ukrayna savaşında Polonya'ya 4,3 milyon Ukraynalı mültecinin geldiği bilgisi paylaşılırken, bunların yarısının başka ülkelere gittiği, yarısının ise halen Polonya'da olduğu ifade edildi.

Polonya'nın mültecilere ücretsiz barınma, sosyal ve tıbbi bakım, eğitim ve iş fırsatları sağladığı belirtildi.