Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon euro kredi aldı
[Fotoğraf: AA ]
Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avrupa İnsan Hakları Grubu'na ait bir bankadan 450 milyon euro kredi aldığını açıkladı.
Polonya, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile imzaladığı kredi anlaşmasıyla ülke sınırları içerisinde bulunan Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 450 milyon euro kredi aldı.
Dört aydır devam Rusya-Ukrayna savaşında Polonya'ya 4,3 milyon Ukraynalı mültecinin geldiği bilgisi paylaşılırken, bunların yarısının başka ülkelere gittiği, yarısının ise halen Polonya'da olduğu ifade edildi.
Polonya'nın mültecilere ücretsiz barınma, sosyal ve tıbbi bakım, eğitim ve iş fırsatları sağladığı belirtildi.
Etiketler: Polonya Rusya Ukrayna Avrupa Birliği
Son Haberler
- 18:32
- 18:18
- 18:13
- 17:52
- 17:45
Sıradaki Haber
Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya’ya veto kararının kaldırılmasından memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz