Bakan Blaszczak, söz konusu paylaşımı sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptı.

Polonyalı bakan, üzerinde Polonya bayrağı bulunan bir Bayraktar TB2'nin görüldüğü fotoğrafa "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düştü.

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Już wkrótce dobre informacje… stay tuned! pic.twitter.com/UxQT0RtRjf — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 19, 2021

Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen TB2 S/İHA'ların kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu belirtmişti.