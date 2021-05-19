Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan İsrail, bölgeye yardım girişini de engellemeye devam ediyor.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) medya danışmanı Adnan Ebu Hasna, İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını reddettiğini, yardım yüklü kamyonların sınırdan döndüğünü söyledi.



Ebu Hasna ayrıca, İsrail yetkililerinin UNRWA Komiseri'nin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermediğini belirtti.

"Gazze'de güvenli hiçbir yeri yok"

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dün yaptığı açıklamada, "Gazze'ye aşırı sıklıktaki İsrail bombardımanından derin endişe duyuyorum. 2 milyon insanın 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yeri yok" demişti.

Koronavirüs vakalarının artmasından endişe ediliyor

Öte yandan BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, dünkü basın brifinginde, "Gazze'deki tek COVID-19 test merkezi İsrail'in hava saldırılarında hedef alındı. Birçok insan okullara sığınmış durumda. Çok sayıda kişinin aynı ortamda kalmasının ve tek test merkezinin bombalanmış olmasının COVID-19 vakalarını artıracağı endişesi taşıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Tabii ki. Bazı sağlık merkezlerinin tahrip edildiğini gördük. Çatışmalardan önce bile Gazze'de insani durum iyi değildi ve şimdi de tüm bunlar yaşanıyor. Aşıya erişim çok zordu. Bu durum işleri daha da kötüleştirdi."

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetmişti.