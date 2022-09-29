Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Polonya Rusları hedef almaya devam ediyor.

Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Rusya vatandaşlarının Polonya işgücü piyasasında istihdamını zorlaştıracak bir kararname hazırladı.

Ülkede halihazırda Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Belarus, Moldova ve Rusya vatandaşları için basitleştirilmiş işe alım prosedürü uygulanıyordu.

Ruslar prosedürden muaf tutulacak

Öte yandan Polonya'da, söz konusu ülke vatandaşlarına çalışma izni verilmesi için iş önceliğinin kayıtlı işsizlere verilmesi gibi bir takım ayrıntılı prosedürler aranmıyordu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya vatandaşlarının söz konusu prosedürden muaf tutulacağı duyuruldu.

"Rusya vatandaşlarına vizelerde kısıtlama getirildi"

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı eylemlerinin Polonya toprakları üzerinde olası bir Rus hibrit savaş endişelerini artırdığı, bu kapsamda Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanlığı tarafından Rusya vatandaşlarına verilen vizelerde kısıtlama getirildiğine işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, "Buna bağlı olarak Rusya vatandaşlarının Polonya işgücü piyasasına erişiminde sağlanan kolaylıkları da kaldırmak gerekli" denildi.

Bu yılın 6 ayında 12 bin Rus’a çalışma izni verildi

Önümüzdeki günlerde kabul edilmesi yürürlüğe girmesi beklenen kararnameyle birlikte Polonya işgücü piyasası Rusya vatandaşlarına büyük oranda kapanacak.

2022 yılının ilk altı ayında 13 bin Rusya vatandaşına çalışma izni veren Polonya geçtiğimiz günlerde Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyi durdurmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilanının ardından ülkeden kaçan Rusları ise Polonya'ya kabul etmeyeceğini açıklamıştı.