Mpumalanga Yüksek Mahkemesi, devlet kurumlarına, güvenlik güçlerine ve siyahi Güney Afrikalılara yönelik terör saldırısı planladığı gerekçesiyle beyaz ırkçı Knoesen'e iki müebbet ve 21 yıl hapis cezası verdi.

Ulusal Savcılık Otoritesi (NPA) Sözcüsü Monica Nyuswa, Güney Afrika'nın tekrar beyazlar tarafından yönetilmesi için ilahi bir emir aldığını iddia eden 63 yaşındaki Knoesen'in aşırı ırkçı görüşlerini dini gerekçelere dayandırmaya çalıştığını söyledi.

Nyuswa, Ulusal Hristiyan Direniş Hareketi isimli terör örgütünün lideri Knoesen'in siyahi Güney Afrikalıları kitlesel olarak yok etmek için biyolojik silah kullanmayı planladığının tespit edildiğini belirtti.

Knoesen, 2019'da, bahsi geçen saldırıların planlarına ilişkin belgeler, silah ve mühimmatla yakalanarak tutuklanmıştı.