Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 projesine ilişkin "zararlı ve tehlikeli bir jeopolitik proje" açıklamasını yaparken, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, karar için "hiç yoktan iyi" ifadesini kullandı.

Kaczynski "Halihazırda zaten güçlü ve saldırgan bir devlete, silahlı gücünü artırabilsin diye hiç durmadan kaynak sağlayamazsınız." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.