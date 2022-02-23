Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 00:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Rusya'nın Ukrayna adımı, protestoları beraberinde getirdi. Donbas'ta yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de de Rusya Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.
Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıma kararı aldı.
Donbas sınırları içindeki Mariupol kentinde yüzlerce kişi sokağa çıktı. Halk tarihi tiyatro meydanının önünde toplandı.
Putin'in açıklamasından sonra sessiz kalan halk cevabı bugün verdi. “Mariupol Ukrayna’nındır” sloganları atıldı.
Kadın, çocuk, genç ellerinde pankartlarla, Rusya'nın saldırganlığını protesto etti. Halka, moral mesajları verildi.
Almanya'da destek gösterisi
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Ukraynalılar da ülkelerine destek verdi. Onlarca kişi, Rusya Büyükelçiliği önünde toplandı.
Protestocular, Rusya’ya yaptırım uygulanması talebinde bulundu.
Etiketler: Almanya Donbas Donetsk Luhansk Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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