Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya’da Rus Wagner birliklerinin mayını iki çocuğun ölümüne yol açtı
[Fotoğraf: TRT Haber (arşiv)]
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zera bölgesinde, Rus güvenlik şirketi Wagner’e ait birliklerin kurduğu mayının patlaması sonucu iki çocuk hayatını kaybetti.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halife Hafter saflarında savaşan Rus Wagner birliklerinin Trablus'tan çekilmeden önce sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınlardan birinin patladığını duyurdu.
Açıklamada, patlama sonucu çocuk yaştaki Maad ve Zeyda Eburas kardeşlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler Libya'da 2019'dan beri varlık gösteriyor.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 12 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede Wagner'e bağlı 7 binden fazla paralı asker bulunduğunu söylemişti.
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