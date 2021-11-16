Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya hükümeti: Krizin silahlı çatışmaya dönüşmesi beklenmiyor
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin silahlı çatışmaya dönmesinin beklenmediğini söyledi.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı (PiS) Jaroslaw Kaczynski, basına yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırındaki krizi hibrit savaş olarak niteledi.
Kaczynski,''Hibrit savaş devam ediyor ama silahların da kullanıldığı bir çatışma şimdilik görünmüyor'' dedi.
"Gerilim uzun sürebilir"
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun öngörülemez birisi olduğunun ama bugüne kadar attığı adımlardan daha fazlasına cesaret etmeyeceğini belirten Kaczynski, sınırdaki gerilimin uzun süre devam edebileceğini ifade etti.
Kaczynski, Belarus'un mültecilere yardım ettiği şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Etiketler: Belarus Düzensiz Göçmenler Polonya
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