Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 21:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun normale döndüğü ifade edildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı da "Rusya'nın ara buluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Ermenistan güçleri 2 gündür Kelbecer ve Laçın bölgesinde Azerbaycan toprakları içerisinde kalan bazı stratejik tepeleri ele geçirmek için saldırılar gerçekleştirdi.
Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler neticesinde Ermeni birlikler püskürtülerek, geri çekilmek zorunda bırakıldı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Rusya Son Dakika
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