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Dünya
AA 15.05.2023 17:24

Polonya HIMARS sistemlerinin ilk partisini teslim aldı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin ilk sevkiyatının ülkeye ulaştığını söyledi.

Polonya HIMARS sistemlerinin ilk partisini teslim aldı
[Fotograf: AA]

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, başkent Varşova'da Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) teslim töreninde değerlendirmelerde bulundu.

ABD'den teslim edilen ilk partinin Polonya'nın kuzeyinde bulunan Rusya'nın Kaliningrad sınırına konumlandırılacağını belirten Blaszczak, yeni HIMARS tedariki için başka bir sözleşmenin de müzakere edildiğini kaydetti.

Blaszczak, Polonya'nın yeni HIMARS sözleşmesi kapsamında hem fırlatıcıların hem de roketlerin üretiminin Polonya'da yapılacağından emin olmak istediğini vurgulayarak "Kendimize koyduğumuz hedef bu." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda ülkenin kuzeyindeki Torun kentinde HIMARS akademisinin kurulacağına dikkati çeken Blaszczak, burada askerlere silah sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

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