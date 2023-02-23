Duda, yayımladığı videoda halka seslendi ve yarın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Savaş başladığından beri dayanışma duygularının ön plana çıktığını vurgulayan Duda, Polonyalıların Ukraynalı komşularına gönüllerini ve evlerini açtığını ifade etti.

Duda, son bir yıldır dünya liderleriyle yaptığı toplantılarda tüm bölgenin güvenliği için Ukrayna'ya destek aradığının altını çizerek, "Ukrayna'nın onayı olmadan Rusya ile anlaşmaya yönelik girişimler dar görüşlülüktür. Bu konuda herhangi bir girişim gelecekte daha da büyük trajedilere yol açacaktır. 24 Şubat öncesine geri dönüş yok. Rusya ile her zamanki işlere geri dönüş yok." diye konuştu.

ABD'nin güvenliğin garantisi olduğunu belirten Duda, "ABD birliklerinin ve NATO'nun ülkemizdeki varlığını takdirle karşılıyoruz. Ancak güvenliğimizi, sürekli olarak güçlendirdiğimiz ve modernize ettiğimiz kendi ordumuzun gücüne dayandırıyoruz. Batı dünyası birleşti. NATO'nun rolü arttı ve daha fazla ülke ittifaka katılıyor. Avrupa nihayet Rus petrol ve gazına bağımlılığını sona erdiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.