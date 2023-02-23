Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 16.00'da Batı Kazakistan eyaletinin merkezi Oral şehrinden 54 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye, 5 kişilik mürettebat ile 1 yolcunun bulunduğu Mİ-8 helikopterinin sert iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, saat 19.00 itibarıyla olay yerine intikal eden kurtarma ekibinin, sert iniş sırasında mürettebattan 4'ünün hayatını kaybettiğini tespit ettiği ve 2 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Helikopterdeki yolcunun, Kazakistan'ın Ulusal Petrol Nakliye Şirketi Kaztransoil'in temsilcisi olduğu ve şirketin siparişi üzerine bölgedeki boru hattını incelemek için havalandığı öğrenildi.

Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.