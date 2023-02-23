Militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Son 24 saatte etkisiz hale getirilen militan ve teröristlerin sayısı 14'e yükseldi.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Lakki Marvat bölgesinde bu sabah 6 terör örgütü üyesi de etkisiz hale getirilmişti.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) liderleri tarafından bu saldırıların planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.