AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kar elde ettiği ekonomi sektörlerini hedef aldığının altı çizildi.

Yaptırımların AB'nin Suriye'ye gıda, ilaç veya tıbbi ekipman ihracını yasaklamadığı ve Suriye'nin sağlık sistemini hedef almadığı vurgulanan açıklamada, "AB'nin yaptırım rejimi, ülkenin herhangi bir yerine insani yardım sağlanmasının devam etmesini sağlamak için geniş kapsamlı bir insani istisna içermektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB Konseyinin bugün itibarıyla insani yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırmak için ek değişikliği kabul etmeye karar verdiği aktarılarak, "Bu değişiklikle AB, insani yardım kuruluşlarının, listelenmiş kişi ve kuruluşlara insani amaçlara yönelik mal ve hizmetleri transfer etmesi veya sağlaması için AB üye devletlerinin ulusal yetkili makamlarından önceden izin alması gerekliliğinden feragat etmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, değişikliğin altı aylık süre için geçerli olduğu kaydedildi.

AB'nin Esed rejimine yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırım listesinde sivil halka uygulanan baskı dolayısıyla 289 kişi ve 70 kuruluş yer alıyor.

Yaptırımlar dahilinde varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı bulunuyor.

Rejime yakın iş insanları ve şirketler hedef alınırken, petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor. Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.