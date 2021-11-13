Polonya-Belarus sınırında Suriyeli bir erkeğe ait ceset bulundu
Polonya-Belarus sınırında gerilim artarken, endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Polonya, Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Polonya polisi, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Polonya polisi, Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait ceset bulunduğunu duyurdu.
Ülkenin güneydoğusunda, Wolka Terechowska yakınlarında bulunan cesetle ilgili olay yerinde ilk incelemeler tamamlanırken, kesin ölüm nedeni saptanamadı.
3 kişi gözaltında
Polis, yasa dışı sınır geçişlerine yardım ettiği iddiasıyla 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Gözaltındakilerden birinin Polonya, ikisinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu açıklandı.
Polonya-Belarus sınırında gerilim artarken, endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Polonya, Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Polonya polisi, 3 kişiyi gözaltına aldı. https://t.co/ARDz9EAzS8 pic.twitter.com/4YDtt4wNkF— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2021
Sınırda göçmenlerin bekleyişi ise soğuk havaya rağmen sürüyor.
Sivil toplum örgütleri zor durumdaki göçmenlerin dramına dikkati çekiyor.