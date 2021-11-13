İşlemediğini söylediği bir cinayetten dolayı 24 yılını parmaklıklar ardında geçiren Kuzey Carolinalı Dontae Sharpe eyalet valisi tarafından affedildi.

2019'da serbest bırakılan Sharpe, haksız mahkumiyeti nedeniyle 750 bin dolar tazminat talebinde bulunabilecek.

Vali Roy Cooper, "Sharpe ve haksız yere hüküm giyen diğerleri, bu adaletsizliğin tam olarak ve alenen kabul edilmesini hak ediyor" dedi.

Sharpe, 1995 yılında bir uyuşturucu anlaşması sırasında 33 yaşındaki George Radcliffe'i öldürmekle suçlanmıştı. Birinci dereceden adam öldürmekle suçlanan Sharpe, 19 yaşında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sharpe aleyhindeki dava, büyük ölçüde o sırada Sharpe'ın Radcliffe'i öldürdüğünü gördüğünü iddia eden, ancak daha sonra ifadesini geri alıp orada olmadığını söyleyen 15 yaşındaki bir kızın ifadesine dayanıyordu.

Sharpe masum olduğunu defalarca dile getirmiş, ceza indirimlerini kabul etmemişti.

Haksız yere mahkum olanlar için savaşacak

Sharpe, diğer mahkumların adalete kavuşması için baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

“Hala haksız yere hapse girenler olduğu sürece, haksız yere hapiste olanlar ve hala af bekleyenler olduğu sürece özgürlüğüm hala eksiktir” dedi.



