13 Kasım 2015'te üzerlerinde patlayıcı düzenekler bulunan teröristler gece geç saatlerde Fransa'nın başkenti Paris'te 7 farklı noktada eş zamanlı saldırlar düzenlediler.

Teröristler, Amerikalı bir grubun konser verdiği sırada Bataclan konser salonundan içeriye el bombaları attılar ve rehin aldıkları bir çok kişiyi öldürdüler.

Fransa-Almanya maçında saldırı

Dehşet gecesinde, Fransa-Almanya maçının oynandığı stadyum da intihar saldırılarıyla sarsıldı.

Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da maçı izlemek için stadyumdaydı. Hollande, özel ekiplerce uzaklaştırılırken, stadyum onlarca kişiye mezar oldu.

DEAŞ üstlendi

Çok sayıda bar ve restorandan da peş peşe saldırı haberleri geldi. 130 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Gecenin sonunda 10 saldırgandan 7'si olay yerinde öldü. Daha sonraki günlerde düzenlenen operasyonlarda 2 saldırgan daha öldürüldü.

"O gece" hafızalardan silinmedi

O günlerde polisin elinden kaçmayı başaran Salah Abdeslam, 18 Mart 2016'da Belçika'da yakalanarak cezaevine kondu.

Üzerinden yıllar geçti, ancak "o gece" Fransızların hafızasından silinmedi.

Saldırıların 6. yılında Paris Camii'nde anma töreni düzenlendi.

Saldırıların davaları devam ediyor, Hollande da tanık

Saldırılara ilişkin Eylül ayında başlayan dava ise sürüyor. Davada, saldırılara katılıp hayatta kalan tek sanık Abdeslam ile beraber, 6'sı gıyabında 19 kişi yargılanırken, 13 sanık için ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

Davada dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da tanık olarak dinlendi.

Mahkeme kararının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor.