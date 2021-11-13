Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı
Fas'ta Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Fas'ta Uyun Limanı'nın 28 kilometre kuzeybatısında düzensiz göçmenleri yakalamak için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şişme botta Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Fas'ta 10 Kasım'da da Akdeniz ve Atlas Okyanusu açıklarında 117 düzensiz göçmen yakalanmıştı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Fas Sınır Güvenliği
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