Karadeniz'de yaşanan gelişmeler ABD ile Rusya'yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın Washington ziyaretinde "Rusya" ana gündemdi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı var, kaygılıyız"

ABD Dışişlei Bakanı Antony Blinken "Rusya'nın bölgede alışılmışın dışında askeri aktivitesini takip ediyoruz." diyerek, "Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali gibi yeni bir işgal girişiminden endişeliyiz." açıklamasında bulundu.

Washington yönetiminin açıklaması üzerine Avrupa Birliği (AB) "durum endişe verici" açıklamasını yaptı.

Rusya: Asıl, ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri hareketliliği endişe verici

Kuleba, ABD ile bu bölge konusunda görüş ayrılıkları olmadığını söyledi. Ancak Amerikan yönetiminden farklı olarak Rusların saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair bir kanıt olmadığını söylemekle yetindi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise asıl kaygı ve rahatsızlık verici olanın ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri hareketliliği olduğunu belirtti.

Çok uluslu tatbikat amacıyla Karadeniz'de bulunan Amerikan savaş gemileri de Rusya için kaygı sebebi.

ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatı

Taraflar arasındaki gerginlik noktalarından birisi de Dedeağaç'taki Amerikan askeri mevcudiyetinin artırılması.

Dedeağaç'a sevkedilen Amerikan askeri araçlarının Romanya ve diğer ülkelere gönderilecek olması Moskova'nın tepkisine yol açıyor.