Polonya Başbakanı Tusk: Türkiye'yi AB üyeliği konusunda desteklemeye devam edeceğiz

Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasına hayırlı ramazanlar dileyerek başlayan Tusk, ramazanın mutlu ve hayırlı olmasını temenni etti ve İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıl dönümünü kutladı.

Donald Tusk, Türkiye ile ülkesinin, tarihlerinde verdiği "bağımsızlık" savaşlarının önemli olduğunu söyleyerek, Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasında dostluk, savunma ve ekonomi gibi alanlarda işbirliği temellerinin çok sağlam olduğunun dile getirildiğini aktardı.

Bu durumda iki ülkenin uzun yıllara dayanan dostluğunun da büyük bir payı olduğunu belirten Tusk, şu anki durum için uzun yıllar çabalandığını ifade etti.

Tusk, iki ülke arasındaki güvenin önemli olduğuna değinerek Türkiye ile Polonya'nın, Ukrayna'da "adil bir barış için uğraştığının" bilindiğini kaydetti.

Adil bir barışın ne anlama geldiğinin bilindiğini aktaran Tusk, bunda hemfikir olunduğun altını çizdi.

Tusk, Ankara ile Varşova'nın, Ukrayna ve ABD'nin Suudi Arabistan'da atılan adımlardan "memnun olduğu için" mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugünkü görüşmenin aslında bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tusk, iki çok güçlü ortak arasındaki işbirliğinin gittikçe daha da geliştiğini vurguladı.

Tusk, savunma alanındaki gelişmelere de hazır olduklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Varşova'da da görmeyi umduğunu dile getirdi.

"Türkiye'yi hep AB üyeliği konusunda destekledik"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı sürecine ilişkin Tusk, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinin gerçekten artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Biz bugüne kadar hep Türkiye'yi bu konuda destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Tusk, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşmasını istediklerini ve buna ulaşacaklarına inandığını belirterek, halihazırda 12 milyar doları aştıklarını ifade etti.

Bölgede istikrarı sağlamanın Polonya'nın hedefi olduğunu kaydeden Tusk, Ukrayna'nın yeniden inşasının da hedeflerden biri ve bunun hem Polonyalı hem de Türk şirketler için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

"Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarında Türkiye'nin rolü inkar edilemez"

Tusk, Suriye'nin de yeniden inşa edilmesi için ortak çalışmalar yapacaklarından emin olduğunu vurgulayarak "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve istikrarın sağlanmasında tabii ki Türkiye'nin rolü inkar edilemez." dedi.

Polonya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden Tusk, bu ortak çalışmaların birçok ortak ülkenin kabulünü alacağını umduğunu söyledi.

Tusk, büyük projelere de katılma şansı bulduklarını anlatarak, yüksek hızlı tren sisteminin inşasında çalışmayı düşündüklerini ve Türkiye'nin bu konuda tecrübeli bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu tecrübelerinden faydalanmak istediklerini aktaran Tusk, bugünün işbirliği ve ilişkiler açısından çok kıymetli bir gün olduğunu dile getirdi.