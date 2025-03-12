ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bugün Ruslarla Ukrayna ile ateşkes konusunda konuşacağını söyledi

Rubio, İrlanda ziyaretini tamamlamasının ardından dönüş uçağına binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusların ateşkesi koşulsuz kabul edip etmeyecekleri sorulan Rubio, "Bunu koşulsuz yapmaya hazır olup olmadıklarını bilmek istiyoruz. Onlarla bugün temas kuracağız. Rusları, ateşkesi sağlamaya ve düşmanlıkları sona erdirmeye çağırıyoruz." dedi.

Rubio, savaşmanın çözüm olmadığını, diplomatik yolların denenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın tüm savaş alanı faaliyetlerini durdurmaya ve savaşın kalıcı sonlanması için müzakere sürecini başlatmaya hazır olduğunu" Rus muhataplarına ileteceğini ifade etti.

Rusya'nın düşmanlıkları durdurmayı reddetme olasılığına ilişkin soruya Rubio, "Cevapları hayır olursa, bu çok talihsiz olur ve niyetlerini açıkça ortaya koyar." yanıtını verdi.

Rubio, Ukrayna ile ABD arasındaki potansiyel kritik mineraller anlaşmasını bir güvenlik garantisi olarak nitelendirmediğini söyledi.

G7 zirvesinde Kanada'nın ilhakı konusu konuşulmayacak

Dışişleri Bakanı Rubio, Kanada'da başlayacak G7 zirvesinde Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması konusunun gündeme gelmeyeceğini belirtti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'nın ilhakı konusundaki cümlelerinin, "ekonomik açıdan" değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Zirvenin konusunun, ABD'nin "Kanada'yı nasıl ele geçireceğiyle ilgili" olmayacağını belirten Rubio, "Üzerinde çalıştığımız birçok başka konu var." diye konuştu.

Rubio, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanması ve daimi oturma izninin iptal edilmesi konusunun "ifade özgürlüğüne girmediğini", bunun "ABD'de bulunma hakkı olmayan insanlarla ilgili" olduğunu iddia etti.