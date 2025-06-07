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Dünya
AA 07.06.2025 09:23

Polonya, ABD yapımı 32 Black Hawk helikopteri alımını askıya aldı

Polonya’nın, ordusu için ABD yapımı 32 S-70i Black Hawk helikopteri alımını askıya aldığı belirtildi.

Polonya, ABD yapımı 32 Black Hawk helikopteri alımını askıya aldı

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda ile Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Bejda, Black Hawk’ların alımına ilişkin sürecin askıya alındığını söyledi.

Bejda, sürecin önceki hükümet döneminde başlatıldığını ancak hiçbir zaman nihai bir anlaşmaya varılmadığını vurgulayarak, "Herhangi bir sözleşmeyi feshetmiş değiliz. S-70i Black Hawk helikopterlerinin alımına ilişkin yürütülen süreci kapattık. Bu karar, mevcut jeopolitik durumun ve Ukrayna’daki savaşın gidişatının analizine dayanmaktadır." dedi.

"İmzalanmamış bir şeyi iptal edemezsiniz." diyen Bejda, bunun sadece "yeni öncelikler doğrultusunda bir sürecin kapatılması" olduğunu ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Kukula ise helikopter programlarının önceliklerini değiştirmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Gelecekteki savaşların getireceği meydan okumalara daha iyi uyum sağlamanın gerektiğini belirten Kukula, Polonya ordusunun artık eğitim, taarruz, deniz ve ağır nakliye helikopterinin tedarikine öncelik vermeyi hedeflediğini kaydetti.

Planlanan alım, Polonyalı havacılık firması PZL Mielec’in tesisinde üretilecek ABD yapımı 32 adet S-70i Black Hawk helikopterini kapsıyordu.

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