Fransa’da polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki şüpheli 7 Nisan-18 Mayıs arasında ülke genelinde 14 polis ve jandarma merkezini 27 bin kez aradı.

Özellikle kadın güvenlik güçlerini hedef alan şüpheli, cinsel taciz ve hakaretlerde bulundu.

Şüphelinin psikiyatrik değerlendirmesinde, aramaları yaparken akıl sağlığının yerinde olduğu bilgisi verildi.

Lyon kentinde gözaltına alınan şüpheli mahkemeye sevk edildi.