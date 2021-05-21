Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltında
Fransa'da, polis ve jandarmayı 42 günde 27 bin defa arayan kişi gözaltına alındı.
Fransa’da polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki şüpheli 7 Nisan-18 Mayıs arasında ülke genelinde 14 polis ve jandarma merkezini 27 bin kez aradı.
Özellikle kadın güvenlik güçlerini hedef alan şüpheli, cinsel taciz ve hakaretlerde bulundu.
Şüphelinin psikiyatrik değerlendirmesinde, aramaları yaparken akıl sağlığının yerinde olduğu bilgisi verildi.
Lyon kentinde gözaltına alınan şüpheli mahkemeye sevk edildi.
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