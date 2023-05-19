Polis kaçan zanlının arabasının kaputuna tutundu

Polisin açıklamasına göre olay 2021 yılında Iowa eyaletinde meydana geldi.

Kısa süre önce halkla paylaşılan videoda, bir polisin zanlının kaçmasını engellemek için arabanın kaputuna tutunduğu görüldü.

Olay yerindeki memur Jr. McCarty, sürücü Dennis Guider hakkında tutuklama emri olduğunu fark etti ve ardından kaçışını durdurmak için silah çekti.

McCarty kaputta tutunurken araç hareket etmeye başladı.

Şüpheli bir hendekten geçtikten sonra memur, araç üzerindeki hakimiyetini kaybederek yere düştü. Olay sırasında belini kırdı.

Zanlı, 11 Mayıs'ta beş yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.