Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 19.05.2023 09:30

Polis kaçan zanlının arabasının kaputuna tutundu

ABD polisi tarafından yayınlanan videoda, polis memurunun, bir şüphelinin arabasının kaputuna tutunarak kaçmasını engellediği görüldü. Memur olay sırasında belini kırdı, zanlı 5 yıla kadar hapis cezası aldı.

Polisin açıklamasına göre olay 2021 yılında Iowa eyaletinde meydana geldi. 

Kısa süre önce halkla paylaşılan videoda, bir polisin zanlının kaçmasını engellemek için arabanın kaputuna tutunduğu görüldü.

Olay yerindeki memur Jr. McCarty, sürücü Dennis Guider hakkında tutuklama emri olduğunu fark etti ve ardından kaçışını durdurmak için silah çekti.

McCarty kaputta tutunurken araç hareket etmeye başladı.

Şüpheli bir hendekten geçtikten sonra memur, araç üzerindeki hakimiyetini kaybederek yere düştü. Olay sırasında belini kırdı.

Zanlı, 11 Mayıs'ta beş yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Ekvador'da Meclisin feshedilmesinin ardından erken seçim süreci başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor
10:15
G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı
09:58
Brent petrolün varil fiyatı 76,69 dolar
09:47
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık tahliye edildi
09:57
Hafta sonu hava nasıl olacak?
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
FOTO FOKUS
Polis kaçan zanlının arabasının kaputuna tutundu
Polis kaçan zanlının arabasının kaputuna tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ