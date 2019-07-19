Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Gana liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Gana liderleriyle görüştü

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı

Ekonomi