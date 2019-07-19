Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosunda bulunan 13 milletvekilinden biri olan Musevi dün akşam saatlerinde istifasını sundu.

Haberde daha fazla bilgi verilmedi ancak yerel basına konuşan Musevi, kızı Ğedir Musevi'nin eski eşi Hasan el-Mikdad'ın gözaltında tutulduğu polis karakoluna yaptığı baskın olayı üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Kızlarını korumak adına babalık görevini yapmaya çalıştığını savunan Musevi, mensubu olduğu siyasi partiye olumsuz etkileri olmaması için milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak Hizbullah'ın bir üyesi olarak kalacağını dile getirdi.

Kızıyla gerginlik yaşadıktan sonra geçen pazar günü ülkenin güneyinde gözaltına alınan eski damadı Mikdad'ın bulunduğu polis karakoluna bazı arkadaşlarıyla baskın yapan Hizbullah Milletvekili Musevi, burada açtığı ateş sonucu Mikdad'ı bileğinden hafif yaralamıştı.

Milletvekilinin bazı adamları ile polis karakoluna gerçekleştirdiği baskına sosyal medyada tepkiler yağmıştı.

Musevi, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Hizbullah listesinden milletvekili seçilmişti.

Lübnan Parlamentosunda Musevi'nin istifasının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde yeni bir ismin seçilmesi için bölgede seçim düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA