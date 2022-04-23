Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Podolyak: Ukrayna’nın güvenlik garantörü ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna’nın güvenlik garantileri konusundaki partner ülkelerle müzakerelerinin bir hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin potansiyel garantör ülkeleriyle siyasi danışmanlar düzeyinde istişarelerin sürdüğünü aktardı.
Podolyak, "Elbette farklı garantiler olacak. Bizim için silah tedariki, hava sahasının kapatılması, askeri istişareler ve ek silah alımı için fonlar önemlidir. Bu konuların en fazla bir hafta içinde tamamlanabileceğini düşünüyorum." dedi.
Daha önce Ukrayna makamları ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa ve İsrail'in Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
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